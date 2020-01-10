في رسالةٍ لمجلس الأمن.. مندوب العراق في الأمم المتحدة يعتبر القصف الإيراني «خرقاً» لسيادة بلاده

2020/01/10 | 22:14 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- الحل العراق أوضح مندوب #العراق الدائم لدى #الأمم_المتحدة “محمد بحر العلوم”، أن قصف #إيران الأراضي العراقية بحجة الدفاع عن النفس «أمرٌ مرفوض».معتبراً أن ذلك «يمثّل خرقاً لسيادة العراق […]

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