واشنطن تبدي استعدادها لتوسيع دور شركات الطاقة في إقليم كوردستان

2020/01/10 | 22:15 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسرور بارزاني ودان بروليت

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