بـ”كلمات مؤثرة”.. أصالة نصري توجه رسالة إلى جمهورها بعد إعلان طلاقها

2020/01/10 | 22:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة وجهت الفنانة السورية، أصالة نصري، رسالة إلى جمهورها ومحبيها، بعد إعلان طلاقها رسميا من زوجها المخرج والمنتج طارق العريان.وطمأنت أصالة كافة متابعيها على موقع “تويتر”، بشأن حالتها النفسية، بعد طلاقها، قائلة لهم: “كلي امتنان لمحبتكم ودفء مشاعركم وطيب كلماتكم، شكرا لكل قلب احتواني، وأعتذر من من بكى منكم علي، أو من […]

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