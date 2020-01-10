موقع إسرائيلي:ضربات إيران الصاروخية كانت ناجحة وترامب تحفظ عن قول الحقيقة

2020/01/10 | 22:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_أين] تحدث موقع دبكا الاسرائيلي عن إن الضربات الصاروخية الإيرانية على قاعدة عين الأسد في العراق كانت ضربات ناجحة واحدثت دمارا هائلا بالقاعدة التي تتخذها القوات الأمريكية مقرا لها في محافظة الانبار العراقية

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