أول تعليق من الشرطة العراقية على اغتيال مراسل قناة دجلة

2020/01/10 | 22:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه قائد عمليات البصرة في العراق الفريق الركن قاسم نزال، الجمعة، بفتح تحقيق باغتيال مراسل ومصور قناة دجلة في المحافظة....

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