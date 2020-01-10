2020/01/10 | 22:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني بمحافظة البصرة، اليوم الجمعة، بأن مصور قناة العهد توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها مساء اليوم الجمعة.وذكر المصدر ، أن “مصور قناة العهد، صفاء غالي التميمي، توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها مساء في هجوم مسلح تعرض له مع المراسل احمد عبدالصمد الذي قتل على الفور”.وبين المصدر، أن “التميمي توفي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة مصور قناة العهد “صفاء غالي” متأثرا بجراحه في البصرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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