الشرق الأوسط: العراق أرض المواجهة

2020/01/10 | 22:42 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تبدأ هذه الحلقة من "أسبوع في العالم" بالمواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهل هي ماضية نحة التصعيد أو نحو سيناريو آخر.



المواجهة بين واشنطن وطهران تمت على الأراضي العراقية، وهو ما يحرج بغداد.



وتختتم الحلقة بالمساعي الدبلوماسية لحل الأزمة الليبية.

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