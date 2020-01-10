الكربولي يعتبر اغتيال إعلامي قناة دجلة إصرارا على إسكات صوت الحق

2020/01/10 | 22:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب محمد الكربولي، الجمعة 10 كانون الثاني 2020، اغتيال مراسل ومصور قناة دجلة في محافظة البصرة إصرارا إرهابيا على إسكات صوت الحق.

وأكد الكربولي في بيان، أن "الصمت الحكومي والأمني أمام تصاعد وتيرة عمليات اغتيال المتظاهرين والناشطين والإعلاميين وآخرها اليوم باغتيال مراسل ومصور قناة دجلة وهما يؤديان دورهما الوطني في نقل صوت العراقيين من ساحة تظاهرات البصرة؛ يؤكد تواطؤ الحكومات المحلية والأجهزة الأمنية مع عصابات الإرهاب الحزبية المكلفة بتكميم الأفواه".

وطالب الكربولي، حكومة عبد المهدي وحكومة البصرة المحلية وقيادة شرطتها بـ"تحمل مسؤولياتهم، والكشف عن الجناة بأسرع وقت ممكن، فالساكت عن الحق شيطان أخرس وشريك في كل الانتهاكات التي تجري في ساحات التظاهر".

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