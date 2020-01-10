2020/01/10 | 22:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قررت محكمة البداءة في الكرخ، اعادة ملكية جامع الرحمن من حزب الفضيلة إلى الوقف الشيعي، بعدما كان الحزب يستولي عليه لأكثر من 15 سنة، فيما الزمت المحكمة حزب الفضيلة بدفع مبلغ 313 مليار و580 مليون دينار عراقي.واظهرت وثائق اطلعت عليها “يس عراقي”، “قرار محكمة البداءة في الكرخ إعادة ملكية جامع الرحمن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثائق: القضاء يعيد جامع الرحمن إلى الوقف الشيعي ويغرّم حزب الفضيلة أكثر من 300 مليار) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثائق: القضاء يعيد جامع الرحمن إلى الوقف الشيعي ويغرّم حزب الفضيلة أكثر من 300 مليار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).