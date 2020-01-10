جوليان سالانج - اغتيال الجنرال سليماني: ضدّ الإمبريالية الأمريكية وحُلفائها، تضامناً مع الشّعوب المُضطهدة

2020/01/10 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جوليان_سالانج 6 يناير، 2020اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني على يد الولايات المتحدة، يوم 3 يناير في بغداد، هو بمثابة صاعقة رعدية في سماء مضطربة بالفعل.إنه عتبة عالية جدا تخطاها دونالد ترامب، وستكون نتيجة ذلك الرئيسية تعميق الفوضى في المنطقة.الرد القادمقاسم سليماني شخصية أساسية في النظام الإيراني.قائد فيلق القدس، وحدة النخبة في الحرس الثوري، كان يعتبر الرجل الثاني في النظام، خلف آية......

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