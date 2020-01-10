ماجد الحيدر - الخروج من الكادر

2020/01/10 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ماجد_الحيدر طبق الأصلينزل سمسار النفط من سيارته الفارهة ذات الدفع الرباعي.شعره وشاربه يبرقان بدهان أسود جديد.عيناه متورمتان من سهرة الليلة البارحة.جبينه مقطب من أثر الصداع الذي يصيبه كلما أفرط في الشراب.يدخل قاعة التصويت وهو يعبث بالسلسة الذهبية لمفاتيح سيارته.عندما تطلب منه الموظفة هوية الأحوال المدنية يتساءل بين الاستنكار والسخرية: - ماذا، ألا تعرفينني؟- نعم يا سيدي، طبعاً أعرفك......

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