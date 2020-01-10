هارون دخيل من مترجم ومتطوع لدعم الناجيات في العراق الى مدافع عن حقوق الانسان في امريكا

2020/01/10 | 22:45 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- تحسين الهسكاني هارون دخيل حيدر، شاب عراقي أيزيدي، ولد ونشأ في مجمع (خانكي) التابع لقضاء سميل ضمن محافظة دهوك، عام 1992، عاش في (خانكي) إلى عام 2016، وتخرج من إعدادية (خانكي) وتم قبوله في جامعة دهوك-كلية الآداب/قسم اللغة الإنكليزية عام 2011، وتخرج منها عام 2016.كان حبه للغة الإنكليزية لا يوصف …

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