عبد المهدي يجري أول زيارة رسمية الى كوردستان منذ توليه منصبه

2020/01/10 | 22:46 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس بارزاني يلتقي عبد المهدي في زيارة سابقة الى بغداد _ صورة: KDP

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