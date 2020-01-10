رغم التوتر الأمني.. تظاهرات «الإصلاح» تدخل يومها المئة

2020/01/10 | 22:52 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

مع دخول التظاهرات في العراق، أمس الجمعة، يومها المئة، منذ انطلاقها في الأول من تشرين الأول الماضي، قبل أن تتراجع لبعض الوقت ثمّ تستأنف يوم 25 من الشهر ذاته، رأى صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الخميس، أن «الثورة» (التظاهرات) بدأ وعيها ينحرف عن جادة الصواب، ملمحا الى مجموعة من الهتافات، قال عنها انه اذا تم حملها او توزيعها او نشرها ستكون بداية النهاية لها، في حين دعت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، إلى ألا تعرقل التطورات الاقليمية الأولويات المحلية ومطالب الاصلاح.

وقال العراقي، في منشور على فيسبوك: «اذا تعالت مثل هذه الهتافات او حملت مثل هذه اللافتات او وزعت مثل هذه المنشورات او اذيعت مثل هذه المطالب او قرئت مثل هذه الترهات، فستكون بداية النهاية لتلك الثورة التي بدأ وعيها ينحرف عن جادة الصواب».

ونشر العراقي صورة مع منشوره تظهر بها العبارات التالية: «نريد وطن، منريد حصار، اليحب وطنا يطلع، منريد مراجع، منريد احزاب، منريد سياسيين عملاء، منريد حرب بالوكالة، منريد ميليشيات».

وختم منشوره قائلا: «العراق عراق رسول الله، والعراق عراق المعصومين، والعراق عراق الاولياء والصالحين، والعراق عراق المراجع والعلماء، والعراق عراق المفكرين والشعراء، والعراق عراق الحضارة والتاريخ».

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