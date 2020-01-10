2020/01/10 | 22:52 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

صدر مرسوم جمهوري بتعيين أعضاء مفوضية الانتخابات.

وجاء في وثيقة لرئاسة الجمهورية، اطلعت عليها «الصباح»، أنه «استنادا الى أحكام البند (سابعا) من المادة 73 من الدستور والمادة 5 من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019 رسمنا بما هو آت:

أولاً: يُعين المدرجة أسماؤهم في أدناه اعضاء لمجلس المفوضين: القاضي عباس فرحان حسن، القاضي جليل عدنان خلف، القاضي عامر موسى محمد، القاضي فياض ياسين حسين، القاضي علي رشيد محمد عبد الله، القاضي دهام أكرم عمر، القاضي عمر أحمد محمد، المستشار فتاح محمد حسين سعيد، المستشار أحلام عدنان

لفتة.

ثانيا: يُنفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرسوم جمهوري بتعيين أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرسوم جمهوري بتعيين أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).