يوفنتوس يستعد لتجديد عقد ديبالا

2020/01/10 | 22:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد يوفنتوس لبدء المحادثات مع وكلاء مهاجمه الأرجنتيني، باولو ديبالا، من أجل تجديد عقده.

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