آلاف العراقيين يتظاهرون ضد التدخل الأجنبي في بلادهم

2020/01/10 | 22:56 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تظاهر آلاف العراقيين الجمعة للتنديد بتدخل الولايات المتحدة وإيران، بعد أن شنتا غارات مؤخرا في بلادهم.



وجاءت هذه المظاهرات إحياء للحركة الاحتجاجية غير المسبوقة المناهضة للحكومة والمستمرة منذ مئة يوم.

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