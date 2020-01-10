أصالة تعلق على طلاقها:  لم تنطفئ بعيني الحياة!

2020/01/10 | 22:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أطلقت الفنانة السورية أصالة نصري، في أول خطوة فنية لها بعد طلاقها، الكليب الكامل لأغنية “شامخ” (من تأليف الأمير بدر بن محمد وألحان عبد العزيز الميانا وإخراج نهال نبيل)، التي صورت في القاهرة.وبعدما حصد الفيديو أكثر من 800 ألف مشاهدة، خلال أقل من 24 ساعة، غردت أصالة الجمعة عبر حسابها على “تويتر” قائلة: […]

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