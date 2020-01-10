اجتماع هام لقيادات الحشد الشعبي لبحث ما بعد المهندس

2020/01/10 | 22:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت قيادات عمليات الحشد الشعبي في العراق والمعاونيات ومدراء المديريات، الجمعة، التطورات الراهنة وما رافق عملية اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ال...

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