عبد المهدي يزور اربيل غدا السبت

2020/01/10 | 23:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وسائل اعلام كردية، اليوم الجمعة، ان رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي سيزور اربيل غدا السبت.

وقالت قناة كردستان 24 في خبر اطلعت عليه "الغد برس" إن "عبد المهدي يزور أربيل غدا السبت في أول زيارة رسمية منذ توليه منصبه".

واضافت"حيث سيلتقي عبد المهدي بقادة الاقليم ويبحث معهم جملة قضايا".

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