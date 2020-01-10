في ذي قار.. ناشط مدني يدخل باشتباك مسلح مع مجهولين حاولوا اغتياله

2020/01/10 | 23:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

ذكر مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، أن ناشطا مدنيا تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة من قبل مجهولين جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن "الناشط المدني محمد عظيم نجا من محاولة اغتيال فاشلة نفذها مسلحون يستقلون عجلة صالون في ناحية الفضلية جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن "عظيم دخل باشتباك مسلح مع المسلحين الذين حاولوا اغتياله"، مشيرا إلى أنه "لم يصب باي أذى".

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