متظاهرو البصرة يرغمون قائد الشرطة على اطلاق معتقلي تظاهرة جمعة

2020/01/10 | 23:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متظاهرو البصره يعودون الى ساحة البحريه ، للتظاهر بعد ان ارغموا قائد شرطة البصرة ،على اطلاق سراح جميع المتظاهرين الذين تم اعتقالهم اليوم من قبل قوات الشغب.

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