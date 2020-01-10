شهداء وجرحى باطلاق الرصاص الحي على متظاهري كربلاء .. فيديو

2020/01/10 | 23:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كربلاء افاد مراسل "كلكامش برس" ان عدد من الشهداء والجرحى سقطوا اثناء اطلاق قوات الشغب الرصاص الحي على المتظاهرين وان سيارات الاسعاف واكبت على نقل الجرحى والضحايا الى الجهات الصحية .

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