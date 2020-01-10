2020/01/10 | 23:06 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ نعيم قاسم: السيد نصر الله سينتقم لدماء سليماني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/10 | 23:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ نعيم قاسم: السيد نصر الله سينتقم لدماء سليماني) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ نعيم قاسم: السيد نصر الله سينتقم لدماء سليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).