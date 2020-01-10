مصدر: عبد المهدي يزور أربيل غداً

2020/01/10 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - خاص

كشف مصدر مطلع، الجمعة 10 كانون الثاني 2020، أن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي سيزور أربيل صباح يوم غد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "عادل عبدالمهدي سيزور محافظة اربيل في الساعة الثامنة صباحا من يوم غد السبت".

وأضاف، أن "عبد المهدي سيلتقي خلال الزيارة كبار المسؤولين في اقليم كردستان".

بغداد اليوم ـ بغداد

أكدت عضو لجنة حقوق الانسان النيابية، يسرى رجب، الجمعة، أن عمليات الاغتيال والعنف ستزيد من نقمة الشعب على أصحاب السلطة، فيما طالبت بفتح تحقيق عاجل حول اغتيال المراسل احمد عبد الصمد.

وقالت رجب في بيان تلقته (بغداد اليوم)

بغداد اليوم - بغداد

اعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب محمد الكربولي، الجمعة 10 كانون الثاني 2020، اغتيال مراسل ومصور قناة دجلة في محافظة البصرة إصرارا إرهابيا على إسكات صوت الحق.

وأكد الكربولي في بيان، أن "الصمت الحكومي والأمن

بغداد اليوم - بغداد

شددت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، الجمعة 10 كانون الثاني 2020، على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من الاراضي العراقية كافة، فيما أكدت انه لا يحق للتحالف الدولي البقاء، بعد قرار مجلس النواب العراقي.

وقال عضو اللجنة كريم عليوي، لـ

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