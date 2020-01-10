الاتحاد الأوروبي يحذر من ادخال تعديلات على الاتفاق النووي

2020/01/10 | 23:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خوسيب بوريل، أن الاتفاق النووي الإيراني مهم جدا وإدخال أي تعديل عليه سيحدث ضررا.

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