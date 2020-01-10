تعرف على قائمة اسماء المسؤولين الايرانيين الذين تستهدفهم العقوبات الأمريكية الجديدة

2020/01/10 | 23:32 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة فرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، حزمة عقوبات جديدة على إيران تستهدف 8 مسؤولين بارزين في الأجهزة العسكرية الأمنية للجمهورية الإسلامية، ردا على ضرباتها الصاروخية الأخيرة.ونشرت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها قائمة المسؤولين الإيرانيين المعاقبين وهم:- أمين مجلس الأمن القومي الأعلى الإيراني، علي شمخاني- قائد قوات "الباسيج" التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد غلام رضاء سليماني- أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي- مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني للشؤون التنسيقية، العميد محمد رضا نقدي- نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، العميد محمد رضا أشتياني- نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية للشؤون التنسيقية، العميد علي عبد اللهي- مستشار المرشد الأعلى للثورة الإيرانية لشؤون الأمن، علي أصغر حجازي- نائب مستشار المرشد الأعلى للثورة الإيرانية للشؤون الدولية، محسن قومي.وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، في مؤتمر صحفي للإعلان عن العقوبات الجديدة، إن هؤلاء المسؤولين الإيرانيين "شاركوا في زعزعة الاستقرار في المنطقة وتورطوا في الهجوم بالصواريخ الباليستية يوم الثلاثاء".من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، خلال المؤتمر ذاته، إن العقوبات الجديدة من قبل الولايات المتحدة تستهدف "قلب أجهزة الأمن الإيرانية".

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