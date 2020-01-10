عقوبة قاسية لأحد مشجعي مانشستر سيتي تمتد لخمس سنوات ..فماهي؟

2020/01/10 | 23:32 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة ​قضت محكمة مانشستر الابتدائية، الجمعة، بمنع أحد مشجعي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، الذي استخدام اعتداء لفظي عنصري ضد مهاجم الفريق رحيم سترلينج، من حضور أي مباراة كرة قدم لمدة خمس سنوات.وأقر إيان بالدري (58 عاما) بأنه مذنب لاستخدامه لغة عنصرية خلال مباراة مانشستر سيتي مع بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز في كانون اول/ ديسمبر 2018.وسيضطر بالدري لتنفيذ 200 ساعة من خدم المجتمع.واعترف جيمس ماكونيل (57 عاما/ لاستخدام اعتداء لفظي عنصري في نفس المباراة، تجاه تيروني مينجز، لاعب بورنموث في وقتها.

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