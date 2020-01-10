بالفيديو: مادلين طبر تفجّر المفاجأة حول حياتها الشخصية

2020/01/10 | 23:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت- الزمان خرجت الفنانة اللبنانية مادلين طبر عن صمتها وتحدثت عن جانب غير معروف من حياتها الشخصية ، حيث كان الاعتقاد سائداً ان لديها ابنة وحيدة، ففجرت طبر مفاجأة بأن الفتاة التي تظهر معها في المناسبات المختلفة، وفي الصور التي تنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصفها بابنتها، هي ابنة شقيقتها «جوجو».مادلين كشفت عن أنها […]

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