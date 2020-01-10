مصدر يكشف تفاصيل مهمة عن اعتقال امير المخدرات في ديالى 🔻

2020/01/10 | 23:40 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر امني محافظة ديالى، الجمعة، عن تفاصيل مهمة عن اعتقال ما اسماه “امير المخدرات” داخل المحافظة.وقال المصدر ان “فريقا مختصا في مكافحة المخدرات كان يعمل منذ اشهر عدة […]

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