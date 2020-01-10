2020/01/10 | 23:40 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معتصموا القرنة ينددون بحادثة اغتيال الصحفيين في البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/10 | 23:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معتصموا القرنة ينددون بحادثة اغتيال الصحفيين في البصرة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معتصموا القرنة ينددون بحادثة اغتيال الصحفيين في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).