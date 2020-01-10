2020/01/10 | 23:56 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرق اطارات في ساحة الخلاني وقرب مبنى امانة بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرق اطارات في ساحة الخلاني وقرب مبنى امانة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).