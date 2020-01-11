سليماني وشمخاني واشتياني يتصدرون قائمة عقوبات أمريكية جديدة

2020/01/11 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – فرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات جديدة على ثمانية مسؤولين ايرانيين كبار اتهمتهم بالعمل على زعزعة استقرار المنطقة، وكذلك على كبار منتجي ومصنعي الصلب في الجمهورية الاسلامية.وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين خلال مؤتمر صحافي في البيت الابيض انه “نتيجة لهذه العقوبات سوف نمنع وصول مليارات الدولارات من الدعم الى النظام […]

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