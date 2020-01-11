مزاعم جديدة لترامب.. إيران كانت تستهدف 4 سفارات

2020/01/11 | 00:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، إن إيران استهدفت على الأرجح سفارة الولايات المتحدة في بغداد وكانت تهدف مهاجمة 4 سفارات أمريكية....

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