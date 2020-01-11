ملخص باحداث اليوم الجمعة 10 كانون الثاني 2020

2020/01/11 | 00:03 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/شهد العراق اليوم الجمعة 10 كانون الثاني/ يناير 2020، تطورات سياسية مختلفة، وأحداثًا أمنية متفاوتة، نلخص لكم أبرز ما حدث خلال اليوم:أمني: أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بتفريق المتظاهرين واعتقالهم بشكل عشوائي من قبل قوة أمنية في محافظة البصرة.أمني: أكد مدير مكتب حقوق الإنسان في محافظة البصرة “مهدي التميمي” اليوم الجمعة، أن القوات الأمنية اعتقلت عددا من المتظاهرين.أمني: أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، أن واشنطن لا تنوي مناقشة “انسحاب القوات” الأميركية مع السلطات العراقية، رغم طلب رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي من وزير الخارجية مايك بومبيو إرسال وفد لتنظيم انسحاب الجنود الأميركيين.أمني: أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، باغتيال مراسل صحفي بهجوم مسلح في المحافظة.سياسي: قال الكاتب والباحث السياسي العراقي “نظير الكندوري”، أن “خطبة المرجعية في النجف جاءت اليوم، على عكس ما اعتدنا سماعه منها في خطبها السابقة، فقد طغت عليها التعابير الوطنية ودعوات عدم التدخل بالعراق من قبل الأطراف الخارجية.أمني: أدانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق كافة أشكال العنف والاغتيال والخطف التي تطال المتظاهرين والناشطين والصحفيين وكان آخرها ما وثقته فرق رصد المفوضية من اغتيال الصحفيين (احمد عبد الصمد مراسل قناة دجلة والمصور صفاء التميمي) بعد تغطيتهما للتظاهرات التي جرت في محافظة البصرة هذا اليوم.اقتصادي: أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الجمعة، أن البنك المركزي يبيع كميات كبيرة من الدولار يوميا من اجل السيطرة على سعر الصرف، لافتة إلى أن الدولار يهرب خارج البلاد عن طريق شركات ووصولات وهمية.رياضي: يخوض المنتخب الأولمبي يوم غد السبت لقاءً هاماً أمام نظيره البحريني في الجولة الثانية من نهائيات آسيا الجارية في تايلند من يوم 8 ولغاية يوم 26 من الشهر الجاري.أمني: هاجم المتظاهرون بالحجارة ، القوات الأمنية، في فلكة التربية وسط محافظة كربلاء، بسبب إطلاق القوات الأمنية الرصاص ومحاولة تفريق المتظاهرين من خلال غاز المسيل للدموع.أمني: أدانت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الجمعة، مقتل صحفي ومصوره في البصرة، مطالبة بالكشف عن الجناة.سياسي: الآلاف يتوافدون منذ الصباح الباكر إلى ساحة التحرير وسط بغداد للمشاركة في تظاهرة مليونية الوطن والتي تأتي للتأكيد على مواصلة التظاهرات ورفضا للتدخلات الإيرانية والأمريكية في الشأن العراقيأمني: مقتل 8 من الميليشيات العراقية الموالية لإيران بقصف طائرة مجهولة استهدف مواقع في مدينة ألبو كمال السورية القريبة من العراق.أمني: كتائب حزب الله القريبة من إيران تتوعد بعمليات عسكرية ضد القوات الأمريكية المنتشرة على الأراضي العراقية، وتنفي وجود أي أوامر لعدم التعرض للمصالح الأمريكية.أمني: تقرير لوكالة رويترز للأنباء يكشف تفاصيل استهداف الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني، بعيد وصوله إلى مطار بغداد الدولي قادما من سوريا، يوضح أن مجموعة من الجواسيس في البلدين، كانا وراء نجاح العملية.سياسي: مرجعية النجف الدينية تنتقد الموقف الضعيف للسلطات العراقية تجاه تكرار الاعتداءات والانتهاكات للسيادة الوطنية في الأيام الأخيرة.سياسي: مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي يقول إنه طلب من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إرسال مندوبين أمريكيين إلى العراق لوضع آليات خروج القوات الأمريكية من العراق، وذلك تطبيقا لقرار البرلمان الأخير بشأن القوات الأجنبية.سياسي: ساحات الاعتصام في العاصمة بغداد ولاسيما ساحة التحرير، تغص بجموع غفيرة من المواطنين المشاركين في تظاهرة مليونية الوطن والتي جاءت احتجاجا على تجاهل السلطات لمطالب المتظاهرين.سياسي: تظاهرة حاشدة في ساحة الساعة وسط الديوانية تدعو للإطاحة بالأحزاب الحاكمة وذلك خلال تظاهرة مليونية الوطن وتنديد بالتدخلات الإيرانية والأمريكية.سياسي: ساحات الاعتصام الأربعة في محافظة المثنى تشارك في تظاهرة مليونية الوطن وترفع شعار “كلا لتسويف المطالب”.سياسي: آلاف الكربلائيين يشاركون في مليونية الوطن وينددون بالانتهاكات الإيرانية والأمريكية للسيادة العراقية.سياسي: تظاهرة حاشدة في بابل عند مجسر الثورة والمحتجون يلوحون بخجوات تصعيدية في حال استمرت السلطات بتجاهل مطالب المتظاهرين.سياسي: الآلاف في ساحة الحبوبي وسط الناصرية يشاركون في مليونية الوطن ويدعون لحل البرلمان وتقديم مرشح مستقل لرئاسة الحكومة واجراء انتخابات مبكرة وتقديم قتلة المتظاهرين للمحاكمة.سياسي: القوات الأمنية والتي تعرف بقوات الصدمة تلاحق المتظاهرين السلميين في ساحة أم البروم في البصرة والآلاف يتجمعون في ساحة البحرية ويطالبون برحيل الطبقة السياسية.

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