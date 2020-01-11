2020/01/11 | 00:10 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب امام وخطيب جمعة الكوفة هادي الدنيناوي، اليوم الجمعة، بإنهاء التواجد الاجنبي الامريكي في العراق، داعياً الحكومة والبرلمان وابناء العشائر الى تسهيل إطلاق سراح معتقلي جيش الامام المهدي.وقال الدنيناوي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطيب الكوفة: بقاء امريكا وغيرها في العراق تهديد لأمنه) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطيب الكوفة: بقاء امريكا وغيرها في العراق تهديد لأمنه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).