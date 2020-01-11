المرجع الخالصي: قرار إخراج القوات الأميركية قرارنا

2020/01/11 | 00:10 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المرجع الديني جواد الخالصي، الجمعة، أن قرار إخراج القوات الأمريكية هو قرارنا، ويجب ان يؤكده كل وطني غيور.وكتب الخالصي في تغريدة عن طريق تويتر: “يخرج المتظاهرون وشعارهم مجلس […]

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