أحمد البشير ينفي انباء تعرضه للاعتقال: اشاعات للتغطية على “دماء الشهداء”

2020/01/11 | 00:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نفى الاعلامي احمد البشير، انباء اعتقاله في مطار برلين الدولي، فيما اعتبر ان هذه الاشاعات انطلقت لاشغال الرأي العام عن “دماء الشهداء”، خصوصا الصحفي احمد عبدالصمد الذي أغتيل مساء الجمعة.وقال البشير في تغريدة تابعتها “يس عراق”: “اشاعات مستمرة تاتي ضمن حملة تضليل منسّقة حتى ينسّوكم دماء الشهداء وتلتهون باشياء اخرى، لاتلتهون […]

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