ايران تعلن السبت سبب تحطم الطائرة الاوكرانية

2020/01/11 | 00:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم السطات الايرانية، الاعلان عن سبب تحطم الطائرة الاوكرانية قرب طهران غدا السبت.

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