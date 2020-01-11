العبادي:ذبحونا بالقومية وذبحونا بالطائفية ويريدون ذبحنا بالتبعية

2020/01/11 | 00:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد_أين} شن رئيس الوزراء السابق ورئيس كتلة النصر حيدر العبادي هجوما لاذعا على قادة الحكومة الحالية قائلا تبا لكم يا من استرخصتم دمائنا وكرامتنا وسيادتنا حيث اتهم الماسكين بزمام السلطة بذبح الشعب العراقي بالقومية والطائفية وهم يريدون الآن ذبحه بالتبعية على حد قوله متوعدا "لن نهدأ حتى يصبح المواطن سيدا عزيزاً في وطنه"

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