2020/01/11 | 00:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الرئيس ترامب الجمعة عن تفاصيل جديدة للمخطط الذي كان ينوي قاسم سليماني تنفيذه باستهداف مصالح أميركية بالخارج.

وقال ترامب لمحطة فوكس نيوز ردا على سؤال عماهية تلك الأهداف فقال "يمكنني أن أكشف أنها كانت حسب اعتقادي أربع سفارات، من المحتمل أن السفارة في بغداد" من بينها.

ونشرت المحطة مقتطفات من المقابلة الحصرية مع الرئيس ترامب، ومن المقرر أن تبث كاملة ليلة الجمعة الساعة 10 مساء بالتوقيت المحلي.​

وكان ترامب قد أبلغ الصحفيين الخميس بأن سليماني قتل لأنه كان يستهدف السفارة الأميركية في بغداد.

وأكدت الإدارة الأميركية مرارا أن الضربة كانت بمثابة دفاع عن النفس لمنع ما وصفته بـ "تهديد وشيك" ضد المصالح والقوات الأميركية.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للصحفيين "كانت لدينا معلومات محددة حول تهديد وشيك، يشمل هجمات على السفارات الأميركية".

وخلال المقابلة سئل الرئيس عما إذا كان رد الفعل العراقي على ضربة سليماني قد يؤدي إلى مغادرة القوات الأميركية للعراق.



قال ترامب "لا مشكلة لي مع ذلك".

لكنه علق على الدعوات الأخيرة من المسؤولين العراقيين للبدء بالتخطيط لسحب القوات الأمريكية من العراق.



بالقول "هذا ما يقوله العراقيون علنا.



لكنهم لا يقولون ذلك سرا."

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربع سفارات.. ترامب يكشف معلومات جديدة عن مخطط سليماني) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربع سفارات.. ترامب يكشف معلومات جديدة عن مخطط سليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).