أوكرانيا: إذا تبين أن طائرتنا أسقطت سنطالب بمقاضاة المسؤولين

2020/01/11 | 00:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستايكو، أن بلاده ستطالب بمقاضاة المسؤولين ودفع تعويضات مالية إذا تبين أن سبب كارثة طائرة "بوينغ 737" الأوكرانية فوق إيران هو إسقاطها.وفي موجز صحفي بكييف قال بريستايكو، الجمعة: "لا شك أنه إذا أثبتنا أن هذه الطائرة أسقطت، فنحن لن نطالب بمقاضاة المسؤولين فحسب، بل وبدفع تعويضات أيضا".

وأضاف بريستايكو أن بلاده تريد الحصول على "الصندوقين الأسودين" للطائرة المنكوبة من أجل كشف بياناتهما.

وأشار الوزير الأوكراني إلى عدم وجود أساس للحديث عن سقوط الطائرة نتيجة هجوم إرهابي، قائلا: "إلى حد الآن، لا توجد لدينا أدلة كافية للحديث عن أن حطام الطائرة يحمل مواد تدل على عمل إرهابي أو وقوع ما يمكن تسميته أحداثا غير طبيعية وإصابات غير طبيعية للطائرة".

وأضاف أن خبراء يحللون طبيعة إصابات محركي الطائرة، مضيفا أن هناك أجزاء للطائرة لم يتم العثور عليها حتى الآن وهي تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للجانب الأوكراني.

وأشار بريستايكو بهذا الصدد إلى أن السلطات الإيرانية هي التي تعمل حاليا على جمع كل الحطام.

بغداد اليوم - متابعة

ذكرت وكالة "بلومبرغ"، الجمعة، أن الجيش الأمريكي يعمل على تعزيز جهوده لمواجهة الصين عن طريق نشر قوة عمل متخصصة في منطقة المحيط الهادئ.

وقالت "بلومبرغ" إن الوحدة الجديدة ستكون قادرة على تنفيذ عمليات تتعلق

بغداد اليوم- متابعة

قال وزير خارجية سلوفاكيا، إن الاتفاق النووي الإيراني لا يزال قائما وإن قادة الاتحاد الأوروبي سيركزون على إيجاد سبل لإعادة طهران للاتفاق بعد إعلانها التخلي عن قيود تخصيب اليورانيوم.

وقال ميروسلاف لايتشاك، للصحفيين لدى وصوله إ

بغداد اليوم-متابعة

نفت وزارة الدفاع الروسية صحة بيان للبنتاغون حول اقتراب "عدائي" لسفينة حربية تابعة لروسيا من مدمرة أمريكية في بحر العرب، قائلة إن الأخيرة هي من تسببت في خطر الاصطدام.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان نشرته مساء ال

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