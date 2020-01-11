مسؤولان :أمريكا استهدفت ضابطًا إيرانيًا في اليمن بضربة فاشلة

2020/01/11 | 01:05 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة قال مسؤولان أمريكيان،امس الجمعة إن الولايات المتحدة نفذت عملية سرية في اليمن استهدفت مسؤولا عسكريا إيرانيا الأسبوع الماضي لكنها فشلت في قتله.وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم الكشف عن اسميهما إن الضربة نُفذت في نفس اليوم الذي قتلت فيه الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة بطائرة مسيرة في بغداد.وامتنعت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن التعليق بشأن الضربة الفاشلة في اليمن والتي تحدثت عنها أول مرة صحيفة واشنطن بوست.وقالت ريبيكا ريباريش المتحدثة باسم البنتاغون ”لا تعلق وزارة الدفاع على عمليات مزعومة في المنطقة“.وذكر أحد المسؤولين أن الإيراني المستهدف ضابط كبير في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يدعى عبد الرضا شهلاي.وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إنه يتمركز في اليمن واتهمته بأن له ”تاريخا طويلا من استهداف الأمريكيين وحلفاء الولايات المتحدة عالميا“ بما في ذلك قتل قوات من التحالف بقيادة الولايات المتحدة في العراق.واتهمت الولايات المتحدة شهلاي بتنسيق مؤامرة فاشلة في 2011 لاغتيال سفير السعودية لديها في مقهى في واشنطن.

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