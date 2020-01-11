2020/01/11 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #طلال_الربيعي يعرَّف المحلل النفسي اللاكاني والفيلسوف الماركسي سلافوي شيشيك, Slavoj Ž-;---------iž-;---------ek , اللينينية بما يمكن أن نسميه سياسة المسؤولية.
يميز هذا اللينينية عن "اليسارية الليبرالية", وهو تعبير يستخدمه شيشيك للإشارة ليس إلى المدافعين عن طريق بلير-كلينتون الثالث وشركائهم في مرحلة ما بعد الحداثة, بل إلى أولئك الذين يعارضون حقًا الرأسمالية العالمية ولكنهم يتجنبون العواقب الوخيمة لتطبي......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#طلال الربيعي - العودة الى لينين 3) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
يميز هذا اللينينية عن "اليسارية الليبرالية", وهو تعبير يستخدمه شيشيك للإشارة ليس إلى المدافعين عن طريق بلير-كلينتون الثالث وشركائهم في مرحلة ما بعد الحداثة, بل إلى أولئك الذين يعارضون حقًا الرأسمالية العالمية ولكنهم يتجنبون العواقب الوخيمة لتطبي......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#طلال الربيعي - العودة الى لينين 3) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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