طلال الربيعي - العودة الى لينين 3

2020/01/11 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي يعرَّف المحلل النفسي اللاكاني والفيلسوف الماركسي سلافوي شيشيك, Slavoj Ž-;---------iž-;---------ek , اللينينية بما يمكن أن نسميه سياسة المسؤولية.يميز هذا اللينينية عن "اليسارية الليبرالية", وهو تعبير يستخدمه شيشيك للإشارة ليس إلى المدافعين عن طريق بلير-كلينتون الثالث وشركائهم في مرحلة ما بعد الحداثة, بل إلى أولئك الذين يعارضون حقًا الرأسمالية العالمية ولكنهم يتجنبون العواقب الوخيمة لتطبي......

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