سامي الذيب - تفسير سورة مريم من الآية 37 إلى الآية 63

2020/01/11 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب تابعوا قناتي حيث تجدوا أول تفسير مسيحي للقرآن في التاريخوهذا هو آخر شريط سجلتهالفهم السليم للقرآن الكريم: سورة مريم من الآية 37 إلى الآية 63

تفسير "الفهم السليم للقرآن الكريم" وفقا للتسلسل التاريخي لنزول القرآن، دون تلفيق ولا تنميق، يركز على القراءات المختلفة والأخطاء اللغوي......

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