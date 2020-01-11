نجيب طلال - المسرح وذهنية التحريم (1)

2020/01/11 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نجيب_طلال المسرح و ذهْــنية التحــريم ( 1) نـجـيـب طــلالوقـــفــة :إشكاليتنا والتي ربما لم ننتبه إليها جيدا؛ أننا نناقش قضايا مسرحية خارج سياق ما يحيط المسرح العربي من ملابسات فنية / تقنية وإشكالات مفاهيمية ، تجعله بعيدا كل البعد ككينونة حاضرة وفارضة نفسها في البنية المجتمعية العر......

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