العمل النيابية: زيادة رواتب الرعاية الاجتماعية

2020/01/11 | 02:04 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب، أمس الجمعة، عن زيادة في رواتب المستفيدين المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية.



وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن «الزيادة ستكون بمقدار 105 آلاف دينار للفرد الواحد، و210 آلاف دينار للفردين، و235 ألفا للاسرة المكونة من ثلاثة أفراد، و420 ألفا للأسرة المكونة من 4 أفراد فما فوق»، وأكد أن «تلك الزيادة ستشمل جميع الفئات المستفيدة من رواتب وزارة العمل كشبكة الحماية الاجتماعية وذوي الإعاقة وسيتم العمل بها بعد إقرار الموازنة 2020».



من جانب آخر، أفاد رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري في تصريح صحفي، بأن «الوزارات والمحافظات كانت تتحكم بتعيين المتخرجين من الطلبة من دون الخضوع لمعايير وآليات مهنية صحيحة»، مشيراً الى أن «مجلس الخدمة الاتحادي من المجالس المستقلة، الذي شكل من قبل اللجنة المالية النيابية لحصر ملف التعيينات، بعيداً عن شبهات الفساد».



وأضاف الجبوري أن «مجلس النواب في الوقت الحالي، على أبواب إقرار قانون الخدمة المدني الاتحادي، والذي من مهامه رسم صلاحيات وشروط التعيين لتنظيم عمل مجلس الخدمة وفق آليات وصلاحيات معينة من دون المرور بأي جهة أخرى»، منوهاً بأن «المجلس ابتدأ مهام عمله منذ بداية العام الحالي وفق ميزانية تم وضعها خصيصاً له».



إلى ذلك، قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر: إن «البنك المركزي يمتلك خزيناً كبيراً من الدولارات، ويبيع يومياً كميات هائلة من العملة، على الرغم من توتر الوضع الراهن في البلاد»، وأضافت ان «ارتفاع سعر صرف الدولار بالأسواق المحلية لا يوجد له أي مبرر، خاصة إن البنك المركزي مسيطر على عملية بيع الدولار».

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