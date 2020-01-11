العاصمة بغداد تعيش حالة عصيبة، انفجارات وحرائق ومظاهرات

2020/01/11 | 02:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … تشهد العاصمة بغداد منذ يوم أمس الجمعة أحداث متتالية جعلتها تعيش حالة عصيبة جدا وذلك بسبب وقوع العديد من الأحداث التي طلعت من الوضع الأمني فيها مرتبك و وقوع العديد من الحوادث.حيث خرج اليوم الاف المحتجين الى ساحة التحرير حيث مركز التظاهرات في العاصمة بغداد للمشاركة في التظاهرات الاحتجاجية التي دخلت اليوم […]

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