إغلاق مطار بغداد الدولي من قبل القوات الامريكية

2020/01/11 | 03:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر عراقية، ان القوات الاميركية أغلقت مطار بغداد الدولي دون معرفة الاسباب وذلك بالتزامن مع تحليق للطيران المروحي الأمريكي....

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