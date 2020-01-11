حسن أحراث - فيدرالية اليسار الديمقراطي (وكما دائما) تلبي النداء

2020/01/11 | 03:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_أحراث كتب أحد المناضلين (من أهل الدار) منتقدا "جلوس" فيدرالية اليسار الديمقراطي في حضن بنموسى وفريقه تعليقا بعنوان "بعيدا عن العدمية قريبا من القلق"، جاء فيه:"- لماذا لقاء ممثلي فيدرالية اليسار الديمقراطي مع لجنة بنموسى حول المشروع الجديد للتنمية ؟- أليست هذه اللجن من المشروع القديم الذي عليه أن يتوقف ؟- ألا يكرس و يقوي هذا اللقاء الآليات المخزنية للحكم على حساب المؤسسات - على علاتها - المنب......

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